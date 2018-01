MPF vai acompanhar atuação do Exército e Força Nacional no Ceará

FORTALEZA - O Ministério Público Federal no Ceará (MPF-CE) decidiu instaurar procedimento administrativo para acompanhar a atuação do Exército Brasileiro e da Força Nacional de Segurança Pública no controle das ações de segurança pública durante a paralisação da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar no Estado.

Mais cedo, membros do MPF se reuniram com representantes do Governo do Estado e do Exército para manter entendimentos acerca da atividade de controle a ser desenvolvida pela instituição. Participaram das reuniões os procuradores da República Francisco de Araújo Macedo Filho, Alessander Sales e Fernando Braga.

O MPF é responsável por acompanhar ações que dizem respeito a eventuais abusos e possíveis omissões do Exército ou da Força Nacional, além da investigação de crimes comuns e improbidade por parte de autoridades federais.