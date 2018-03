MST bloqueia rodovia federal em Mato Grosso

Cerca de 400 integrantes dos assentamentos Santa Rosa 1 e Alto Celeste, ligados ao Movimento dos Sem-Terra (MST) em Mato Grosso, bloquearam ontem o tráfego da BR-163, na altura da ponte Lira, em Sorriso, a 418 km de Cuiabá. O grupo protestava contra a reintegração de posse, determinada pela Justiça, da área de Boa Esperança do Norte no assentamento Santa Rosa 1. No local havia cerca de 300 famílias de sem-terra acampadas. O grupo também cobra a criação de quatro novos assentamentos na região e a implantação de escolas.