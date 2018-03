MST interdita BR-235 em Sergipe

O grupo, acompanhado de dois trios elétricos e diversos ônibus e vans, e que deve aumentar para cerca de 10 mil, segundo a PRF, pretende seguir em caminhada até a sede do Incra, em Aracaju, ainda nesta manhã. Eles ocupam um sentido da rodovia, no km 6, nas imediações do conjunto Parque dos Faróis em Nossa Senhora do Socorro, provocando lentidão no local.

A Polícia Rodoviária Federal acompanhará a manifestação, orientando o trânsito na rodovia e zelando pela segurança dos que trafegarem pelo local e solicita que os motoristas evitem circular pela região.