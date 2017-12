MST invade fazenda em Minas Gerais Cerca de 600 integrantes do Movimento dos Sem-Terra (MST) ocuparam na madrugada de ontem a sede da Usina Ariadnópolis, em Campo do Meio, sul de Minas. Eles reivindicavam a desapropriação da fazenda de 3,6 mil hectares, desativada no início dos anos 1990. A superintendência do Incra-MG informou que a área não pode ser desapropriada para fins de reforma agrária e assentamento.