Militantes do Movimento dos Sem-Terra (MST) ocuparam ontem as sedes do Incra no Recife e em Petrolina para denunciar a "inoperância" do órgão e cobrar a realização de reforma agrária. "Viemos por tempo indeterminado", afirmou Cristiane Cavalcanti, da coordenação regional do MST. Os sem-terra cobram o cumprimento de pauta negociada durante ocupação do Incra no "abril vermelho".