MT registra ataques a 66 caixas eletrônicos e 21 a bancos em 2011

SÃO PAULO - Mais dois caixas eletrônicos foram atacados em Cuiabá, no Mato Grosso, esta semana, elevando para 66 o total deste tipo de ações criminosas este ano, segundo informações do Sindicato dos Bancários de Mato Grosso (SEEB-MT).

De acordo com o sindicato, o caso mais recente ocorreu no caixa do Santander, instalado na Subprefeitura de Cuiabá, nesta quinta-feira. Com uso de dinamite, os ladrões tentaram levar o dinheiro, mas não conseguiram.

Na quarta-feira, o alvo dos criminosos foi o caixa eletrônico 24 horas que fica no Mercado Tijucal. A entrada do estabelecimento foi toda danificada com a explosão das dinamites que abriram o cofre do caixa. O valor roubado não foi divulgado.

De acordo com moradores, pedaços do caixa eletrônico foram parar do outro lado da avenida e o vidro da entrada do mercado estava todo quebrado. Balanço do sindicato mostra que além dos 66 caixas atacados, 21 bancos também sofreram assaltos ou tentativas este ano.