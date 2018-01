MTST bloqueia dois sentidos de rodovia que liga BH a Brasília

Belo Horizonte - Movimentos de ocupação urbana, como o Movimento dos Trabalhadores sem Teto (MTST), bloqueiam nesse momento os dois sentidos da rodovia BR-040, que liga Belo Horizonte a Brasília. A paralisação acontece próximo das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais (Ceasa). Pneus foram queimados. O bloqueio é pelo dia nacional de lutas do Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) e das Brigadas Populares. Cerca de 300 pessoas participam do bloqueio, conforme informações da organização.

Segundo o assessor da Comissão Pastoral da Terra, Frei Gilvander Luís Moreira, que acompanha as manifestações, estão previstos ainda o fechamento de outras vias na capital e entorno, entre as quais a MG-010, que faz a ligação de Belo Horizonte à Cidade Administrativa, a sede do governo do estado, e de trechos do Anel Rodoviário, que retira do centro da cidade o tráfego de veículos das BRs 381 e 040. A manifestação é pela remodelação do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, para que atenda população com renda de zero a três salários mínimos, fim dos despejos nas ocupações urbanas e tarifa zero nos transportes públicos.

Veja os pontos de bloqueio em Minas Gerais prometidos pelo MTST:

Bloqueio da BR 050 em Uberlândia

Bloqueio da BR 365 em Uberlândia

Bloqueio da BR 165 em Uberlândia

Bloqueio da MG 010 em Belo Horizonte

Bloqueio do Anel Viário em Belo Horizonte

Bloqueio da BR 040 em Belo Horizonte