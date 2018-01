Muda local da missa de encerramento da visita do Papa

SÃO PAULO - A pedido do governo federal, a missa de encerramento da visita do papa Bento 16 ao Rio de Janeiro, em 28 de julho do próximo ano, não será mais realizada na Base Aérea de Santa Cruz, na zona oeste da capital fluminense. O novo local ainda não foi definido, mas será na mesma região.

Uma comitiva de assessores do papa chegou ontem ao Brasil para visitar e avaliar as opções, considerando a distância a ser percorrida e o espaço para os fiéis. O público esperado é de 2 milhões de pessoas.

Uma das hipóteses é que a missa seja promovida em Guaratiba, bairro mais perto do centro. O responsável pelas viagens do Santo Padre, Alberto Gasbarri, é quem deve escolher o novo local a partir de alternativas oferecidas pela prefeitura. A visita dele já estava programada antes do veto à Base Aérea.

A Aeronáutica justificou o pedido alegando problemas de logísticas para retirar as aeronaves abrigadas na Base e adaptar o local para receber os fiéis.

O papa vai visitar o Rio para participar da 13ª Jornada Mundial da Juventude, evento promovido a cada três anos pelo Vaticano para difundir a religião entre os jovens. A edição anterior foi realizada em Madri, na Espanha, em 2011.

A missa de abertura da Jornada será celebrada na praia de Copacabana, no dia 23 (terça-feira). Como o papa ainda não terá chegado ao Rio, a cerimônia será comandada pelo arcebispo do Rio, d. Orani Tempesta. A cerimônia de acolhida ao papa, no dia 25 (quinta), também vai ocorrer em Copacabana. No dia 26 será promovida a Via Sacra, no mesmo bairro.

A vigília, que ocorreria na Base Aérea de Santa Cruz, começará na tarde do dia 27 (sábado) e vai se estender até a missa de envio, na manhã do dia 28 (domingo). O papa participa desses eventos e deve deixar o Rio nesse mesmo dia. Após a missa haverá um show com artistas católicos, que será gravado e lançado em DVD. A Urca, na zona sul, abrigará a Feira Vocacional.