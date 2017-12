Mudança em destino de vôo causa tumulto em Porto Alegre

A mudança do destino final do vôo 1893 da Gol causou confusão no Aeroporto Internacional Salgado Filho na noite de segunda-feira, 23, segundo apurou a reportagem do Estado. Inicialmente, o vôo faria escala no Rio de Janeiro e seguiria para o Maranhão. Mas a escala foi cancelada e o destino final passou a ser a capital carioca. Cancelamento de vôo provoca confusão em aeroporto do Rio Veja a lista de vôos cancelados e alternados da TAM desta terça Infraero diz que pista de Congonhas pode ser reaberta na 4ª Procure as companhias aéreas antes de seguir viagem Saiba quais são os seus direitos Com isso, muitos passageiros se revoltaram e o vôo, que deveria partir às 17h50, só decolou às 22h30. Os funcionários da Gol impediram o embarque de alguns passageiros e chegaram a retirar aqueles que tinham como destino final o Maranhão ou outras cidades em que haveria escala. Segundo alguns passageiros, eles só foram avisados sobre a mudança do destino final e o cancelamento das escalas no portão de embarque, após realizarem o check-in. A empresa afirma que o aviso foi feito na hora da checagem. Um dos passageiros, que não quis se identificar e já havia cancelado outras duas vezes sua viagem, resistiu e enfrentou os funcionários da empresa e da Infraero. Uma família que tinha como destino final Vitória (ES) também embarcou, segundo o fotógrafo do Estado, Marcos D'Paula, que estava no avião.