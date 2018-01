Mudanças no centro do Rio causam longos congestionamentos

RIO - No primeiro dia útil do fechamento do Mergulhão da Praça XV, importante ponto de ligação entre o centro e a zona sul do Rio, e de transformação em mão dupla da Avenida Rio Branco, uma das principais vias da capital, motoristas enfrentaram longos congestionamentos no centro da cidade. A Avenida Presidente Vargas, outra importante via no região central, registrou trânsito lento durante boa parte da manhã desta segunda-feira, 17.

Os cariocas seguiram os conselhos do prefeito Eduardo Paes, que afirmou que esse seria o "pior momento" das mudanças viárias para revitalização da zona portuária, e optaram pelo transporte público. Usuários reclamaram da lotação do metrô, que apresentou problemas técnicos em uma composição da Linha 2, em Thomaz Coelho, zona norte, com intervalos irregulares. Barcas e ônibus também estavam lotados, mas os trens não apresentaram problemas pela manhã.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A maior parte da Avenida Rio Branco está fechada para veículos particulares e vans entre as 5h e as 21h de segunda a sexta e das 5h às 15h de sábado. Em mão dupla, somente ônibus e táxis poderão circular. Parte da Avenida Presidente Vargas também está fechada para carros e algumas faixas foram convertidas em terminais de ônibus. Os pontos terminais de ônibus intermunicipais também foram alterados.

Nas zonas sul e norte, o trânsito fluiu lentamente durante toda manhã, de acordo com o Centro do Operações Rio.