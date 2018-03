Muita calma nessa hora!

Tem pichação nova nos muros de Havana: "Pobre sim, soberba nunca", em protesto à reação de Fidel Castro, que mandou logo dizer aos EUA que "Cuba não precisa de esmolas". É claro que o povo da ilha está louco para tirar o atraso, mas também não pode ser tudo de uma vez, do dia para a noite, sob o risco de overdose de modernidade. É arriscado sacar um sujeito do volante de uma Plymouth Fury 1958 direto para a cabine de um Jeep Cherokee de última geração. O ideal seria começar a renovação da frota de veículos de Havana com uma boa remessa de modelos Ford e GM anos 1980 em bom estado de conservação. Imagina alguém que nunca viu um celular básico, recém-saído do telefone de manivela sem escalas para um smartphone BlackBerry igual ao do Obama. Não vai dar certo! Meio século de novidades perdidas não se recupera assim, num piscar de olhos. É preciso queimar etapas! Que tal começar com o envio de calças jeans, chicletes de bola e orelhas do Mickey? VOLTA POR CIMA Adriano apresentou Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, à família. Ou seja: aos poucos, o Imperador vai botando a cabeça no lugar. PRAGA DO LULA A maldição contra os brancos de olhos azuis fez mais uma vítima de peso: o divórcio vai custar US$ 500 milhões ao ator Mel Gibson. Bem-feito! Uma dor de cabeça a menos O presidente do Paraguai, Fernando Lugo, teve bons motivos para reconhecer aquele menino de 2 anos de idade como seu filho legítimo. Já basta a fama do uísque que fazem por lá. Qualquer semelhança Coincidiu de a estreia do programa de Adriane Galisteu (sexta-feira próxima, na Band) pegar carona na divulgação do nome da apresentadora na lista de beneficiados com passagens aéreas pagas com dinheiro público na cota do deputado Fabio Faria (PMN-RN), ex-namorado da loura. Acontece, né?! Sucesso garantido Já está disponível para download no Blog do Suplicy a Lei da Renda Básica, de autoria do senador. Tudo a ver com o público que circula no portal da MTV. De graça! Será só erro de figurino? Que fim levou a famosa farda camuflada do ministro Nelson Jobim? O ministro foi de terno e gravata testar armas na Latin America Aero & Defense, feira de material bélico inaugurada ontem no Rio. Eu, hein! Aí tem! Gorducho fracote De Anthony Garotinho, que em 2006 ficou 11 dias em greve de fome, sobre os 6 dias do jejum encerrado ontem pelo presidente da Bolívia: "Esse Evo Morales não é de nada!" Parem as máquinas A turnê mundial do fim do mundo saiu ontem às pressas da Tailândia. Voltou para a Coreia do Norte, sem data para seguir adiante.