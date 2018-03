''Muito obrigada'', diz Nayara aos médicos

Nayara, de 15 anos, recebeu alta do Centro Hospitalar Municipal de Santo André, às 14h30, após cinco dias de internação para se recuperar do tiro recebido na face, disparado por Lindemberg Alves durante o final do seqüestro. Pouco antes de ser liberada para depor à Polícia Civil, a adolescente agradeceu a dedicação da equipe médica. "As primeiras palavras para todos da equipe do hospital foram ?muito obrigada?. A gente tenta dar apoio pessoal e fizemos brincadeiras para distraí-la", informou o cirurgião-dentista Geraldo Prestes de Camargo Filho. Nayara, antes de falar aos policiais, passou por avaliação psiquiátrica, psicológica, ortopédica, fonoaudiológica, clínica e nutricional. Nenhum problema foi relatado, de acordo com o secretário municipal de Saúde, Homero Nepomuceno. Antes, pela manhã, às 9h30, ela foi submetida a uma nova cirurgia no rosto, de pouco mais de uma hora. Segundo a equipe médica, a intervenção ocorreu sem problemas e ela não ficará com seqüelas na face. Os médicos substituíram um aparelho de contenção provisório que havia sido colocado na boca da paciente na sexta-feira, dia em que terminou o seqüestro, por outro ortodôntico, que permitirá a Nayara a continuar o tratamento em casa. O novo equipamento deverá será usado por 90 a 120 dias. "O procedimento foi feito com sedação e anestesia local. Além do aparelho, fixado nos dentes, foi adaptado ainda um dente provisório no lugar do canino superior esquerdo (que foi perdido) para ter a função estética devolvida", explicou Camargo Filho. "Agora, ela se alimenta bem e deve voltar o mais rapidamente possível às atividades cotidianas."