Mulher acusa policial de estupro em ação em morro Uma jovem de 21 anos acusou um policial do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Rio de tê-la estuprado durante incursão no Morro da Mangueira, zona norte, na manhã de ontem. Ela prestou depoimento na 17ª Delegacia de Polícia e disse que, apesar de não ter visto nome na farda do acusado, pode identificá-lo. Moradores da Mangueira fizeram manifestações contra a suposta violência sofrida pela jovem e queimaram pneus e um sofá.