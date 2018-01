Mulher admite ter forjado o próprio seqüestro A Secretaria da Segurança informou ontem que foi uma farsa o seqüestro de Maria Genir dos Santos, de 42 anos. Desaparecida na quinta-feira em Ribeirão Preto, ela foi localizada pela polícia fluminense anteontem, num hotel no Rio. Segundo a secretaria, Maria acabou admitindo que participou da simulação do próprio seqüestro. O delegado Carlos Alberto Gomes da Rocha Silva, da Delegacia de Investigações Gerais de Ribeirão, disse que uma pessoa (cujo nome ele preservou) registrou o seqüestro de Maria no dia 10. Ela disse à polícia que os criminosos exigiam R$ 20 mil para libertar a vítima. O delegado, Maria e uma equipe de policiais seguiram ontem à tarde para Belo Horizonte, porque a mulher disse que passou pela cidade antes de ser levada ao Hotel São Bento, no Rio. Mas o porteiro do hotel, João Batista Gomes da Silva, negou a versão. "Ela chegou sozinha às 10 horas de ontem (sábado), só com a bolsa e uma sacola de supermercado." Maria negou-se a preencher ficha dizendo que ficaria só um dia hospedada e pagou os R$ 40 da diária. "Pouco depois ela desceu, foi até um restaurante aqui em frente e comprou um sanduíche. À noite, a polícia chegou." CLARISSA THOMÉ E BRUNO PAES MANSO