Mulher atropelada por trem em Campos tem pé amputado

A dona de casa Maria Francisca Lucas, de 44 anos, teve o pé amputado, depois de ser atropelada por um trem de turismo, em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. O acidente aconteceu na tarde do último sábado, 1º, no bairro Fracalanaza, região central de Campos do Jordão. Segundo informações da própria empresa que administra a ferrovia, a Estrada de Ferro de Campos do Jordão, a mulher caminhava pela calçada quando, para desviar de um arbusto, pulou na ferrovia, sem perceber que o trem seguia em sua direção. O motorneiro tentou frear, mas não houve tempo e a dona de casa acabou atropelada. O trem estava vazio. Como o acidente aconteceu no centro da cidade, uma ambulância do Pronto Socorro Municipal levou a vítima até o Hospital Regional, em Taubaté, onde ela passou pela amputação. Até a tarde deste domingo, a mulher continuava internada, em observação, mas sem previsão de alta. A Estrada de Ferro Campos do Jordão se prontificou a dar toda assistência à vítima e vai acompanhar o caso, por meio do Departamento Jurídico. Ainda segundo a empresa, acidentes como este são raros, já que moradores e turistas estão acostumados com os trens que passam por Campos do Jordão, em baixa velocidade, quando percorrem a linha turística pela Serra da Mantiqueira.