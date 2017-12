Mulher baleada em roubo de carro em São Paulo Florisbela Branco, de 39 anos, foi assaltada por três homens na noite de sexta-feira, na zona leste de São Paulo. A vítima estava ao volante de carro quando foi abordada. Os ladrões a balearam e levaram o veículo. Florisbela contou aos policiais que não esboçou nenhuma reação durante o assalto e que o homem que atirou contra ela o fez "por pura maldade". Antes da agressão, os criminosos exigiram sua bolsa, que ela entregou. Havia R$ 560,00 que foram levados pelo trio. O assalto foi registrado no 65º DP-Artur Alvim. O carro, que não tem seguro, foi abandonado pelos assaltantes e encontrado, já na madrugada, nas proximidades da delegacia, na zona leste. No interior do veículo foi encontrado o projétil que provocou uma lesão grave na vítima, que está internada no pronto-socorro de Vila Alpina.