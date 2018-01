Mulher confessa ter matado menina em ritual de magia negra

Uma mulher foi presa em flagrante na cidade mineira de Ouro Preto, distante 170 quilômetros de Belo Horizonte, acusada de ter seqüestrado duas irmãs, de 10 e 11 anos, para a prática de um ritual de magia negra. Segundo a Polícia Civil, a acusada confessou no seu depoimento que já havia matado e queimado o corpo de outra menina de 13 anos em outubro, em outro ritual para tentar engravidar. O marido da acusada também estaria envolvido nos dois crimes, mas ele conseguiu fugir antes da prisão. Segundo o delegado seccional de Ouro Preto, Flávio Destro, a denuncia partiu do irmão do marido, ao encontrar o acusado com as duas meninas. Segundo o depoimento do irmão do acusado, ele já havia lhe confessado o primeiro assassinato e quando encontrou a cunhada com as duas meninas, desconfiou da maneira com que ambas eram tratadas. Ainda segundo as informações dadas pelo irmão, ele resolveu seguir a cunhada temendo pela vida das crianças. "Quando chegou à casa onde o casal mora, ele encontrou as meninas e seu irmão apontando uma faca para elas. Então, ele chamou a polícia, mas só conseguiu segurar a mulher até nossa chegada", disse o delegado mineiro.