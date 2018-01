Mulher dá à luz dentro de carro da PM em São Paulo Por volta das 12h30 desta quinta-feira, durante o patrulhamento pela Avenida Guilherme Quirino, no bairro de Vila Guilherme, na zona norte da capital paulista, policiais militares do 5º Batalhão de Policiamento Metropolitano foram acionados por populares para auxiliar uma jovem que estava no ponto de ônibus, prestes a dar à luz. De acordo com a assessoria de imprensa da PM, durante o trajeto até o Pronto-Socorro Santana, a moça entrou em trabalho de parto no carro e foi auxiliada pelos PMs. Após o parto, mãe e filha, que passam bem, foram encaminhadas ao Pronto-socorro Santana, onde ambas receberam os cuidados médicos necessários.