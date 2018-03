Mulher dá à luz em avenida da orla em Salvador

A guardadora de carros Lucicleide da Anunciação Bispo, de 32 anos, deu à luz a seu quarto filho na tarde de terça-feira, em plena Avenida Oceânica, na Praia de Ondina, em Salvador. O parto foi auxiliado pela fisiatra e ortopedista Lísia Carneiro, de 31 anos, também grávida.

Lucicleide começou a sentir dores no abdome pela manhã, enquanto trabalhava, mas não imaginou que pudesse estar entrando em trabalho de parto, já que a gestação tinha apenas seis meses. O bebê nasceu poucas horas depois, no calçadão da praia, com cerca de um quilo. Não tinha pulsação quando o parto improvisado foi feito. Lísia teve de fazer massagem cardíaca para reanimá-lo.

Mãe e filho foram encaminhados para a Maternidade José Maria de Magalhães. Estão internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O estado de saúde do bebê é considerado estável.