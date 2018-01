Mulher de 71 anos é autuada por tráfico No porão de um bar, em uma favela localizada no bairro Santa Rosa, em Mauá, na Grande São Paulo, PMs encontraram, por volta das 22 horas de anteontem, 492 papelotes de cocaína e 303 pedras de crack. A dona do estabelecimento, Maria Teodora de Paula, de 71 anos, foi autuada em flagrante por tráfico de drogas, no 1.º Distrito Policial de Mauá.