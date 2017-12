Mulher de 98 anos tem orelha arrancada por pit bull em MG

João Paulo Carvalho, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Uma senhora de 98 anos foi atacada por um pit bull na manhã de quinta-feira, 4, em Uberaba, em Minas Gerais. Segundo informações do Corpo de Bombeiros da cidade, a idosa teve uma das orelhas arrancadas pelo cachorro. Maria Souza de Jesus foi levada para o Hospital das Clínicas e não corre risco de vida.

A mulher costumava entrar com frequência na casa da vizinha e sabia da presença do cachorro. Ao chegar lá nesta quinta, entretanto, o animal estranhou a sua presença e a atacou.

A dona do animal disse à polícia que o pit bull nunca havia mordido ninguém, além de ser muito tranquilo. O cachorro não tem registro junto ao Corpo de Bombeiros. A mulher também revelou que o cão está com todas as vacinas em dia.