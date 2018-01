Mulher de Abadía ganha indulto e passa fim de ano em liberdade

A mulher do traficante Juan Carlos Abadia, presa por tráfico de drogas e formação de quadrilha, conseguiu o direito de passar as festas de final de ano foram da cadeia. Na manhã desta quarta-feira, 23, Yessica Paola Rojas Morales, de 28 anos, saiu da Penitenciária Feminina Sant'Ana, no Carandiru, na zona norte da cidade. A informação é do Tribunal de Justiça estadual.

O indulto, concedido a presos com histórico de bom comportamento, foi decretado pelo juiz Aben-Ahtar de Paiva Coutinho, de acordo com o TJ-SP. Yéssica, natural de Cartagena, na Colômbia, foi presa com Abadia em agosto de 2007. Ela foi condenada a 11 anos e 6 meses de prisão. De acordo com o TJ-SP, ela voltará para a cadeia no dia 4 de janeiro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar de ter sido presa com o marido, apenas Yéssica permanece no Brasil. Abadía foi extraditado para os Estados Unidos, onde era requerido pela Justiça pelos crimes de homicídio e tráfico internacional de drogas.

(Com Efe)