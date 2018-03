Mulher de Bruno troca de advogados e agora deve 'falar até onde sabe'

BELO HORIZONTE - Dayane Rodrigues Souza, mulher do goleiro Bruno Fernandes, trocou seu time de advogados na última sexta-feira, a pedido da família. Até então, sua defesa estava nas mãos da mesma equipe que cuida de Bruno.

Um dos novos advogados é Walquer Azevedo. Segundo ele, a mudança foi necessária por conflito de interesses. "A partir deste momento (em que trocou os advogados), ela teve orientações da defesa respeitando sua vontade. E qual é a vontade dela? Falar, até onde sabe", disse.

No sábado, ela depôs até o início da madrugada, mas o teor das declarações não foi divulgado. Hoje, a expectativa é que Fernanda Gomes de Castro, amante de Bruno, seja levada para depor. Ela está em Belo Horizonte e deve ser ouvida.

Os delegados que cuidam do caso confirmaram que no dia 6 de junho o atleta se hospedou em um motel de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, acompanhado de Fernanda, do amigo Luiz Henrique Ferreira Romão, conhecido como Macarrão, do primo J, de Eliza e do filho. Sérgio Rosa Sales, de 22 anos, primo de Bruno, disse à polícia que Fernanda foi para Minas Gerais com o goleiro.