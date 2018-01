Mulher de piloto que matou a filha recebe alta em Goiás

Érica Correia dos Santos, mulher do piloto do avião que atirou um monomotor em um estacionamento e matou a filha do casal, teve alta na manhã desta sexta-feira, 13. Ela estava internada desde a tarde da quinta-feira, 12, no Hospital de Urgência de Goiânia (Hugo), em observação. Aparentemente, Érica já deve saber da morte da filha e do marido, segundo informações do diretor do hospital, que contou ao estadao.com.br que ela deixou o local muito abalada.

Veja também:

Galeria com imagens do caso

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pai que pegou avião e morreu com a filha teve 'semana de fúria'

Mulher que testemunhou a queda do avião conta o que aconteceu

Momentos de terror: homem faz manobras com o avião

Sequestrador teria prisão pedida hoje por estupro

Homem rouba avião e cai sobre shopping em Goiânia

Foto: Cristiano Borges/Jornal O Popular/AE

A vítima teve escoriações leves e seu estado de saúde é bom, mas apresentou sinais de depressão ao sair do local, por volta das 9h15 desta sexta, segundo o diretor geral do hospital, Salustiano Gabriel Neto. De acordo com o diretor, pelo estado emocional da paciente ao sair do hospital, a família já deve ter informado sobre a morte da filha e do marido. No entanto, nenhum médico informou à paciente sobre as mortes.

Érica ficou ferida na cabeça, após seu marido, Kleber Barbosa da Silva, de 31 anos, atacá-la com um extintor de incêndio e a jogá-la do carro em movimento. O casal havia brigado e, após a alta de Érica, a polícia pretende investigar as causas da briga e o que teria levado Kleber a roubar o monomotor e causar o acidente. Ele teria a prisão preventiva decretada na quinta, sob acusação de estuprar uma adolescente.