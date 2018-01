Mulher de PM morre em assalto no ABC A mulher de um policial militar foi morta durante a tentativa de um assalto anteontem, em Santo André, no ABC paulista. Camila Novelli recebeu um tiro na cabeça, em frente ao portão de sua casa. Ela estava acompanhada do marido, o policial M.R.D., do 11º Batalhão da PM. O policial trocou tiros com os assaltantes e um deles também morreu. O segundo, de cerca de 30 anos, foi atingido na perna, mas conseguiu fugir.