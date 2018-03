Mulher desaparece no Rio Tapajós

Uma mulher, não identificada, desapareceu durante uma tempestade no rio Tapajós. Ela estava em um barco com 27 turistas, sendo 20 estrangeiros, que virou, no início da tarde de sexta-feira, 16. A mulher seria a única que não sobreviveu ao naufrágio, segundo os bombeiros.

Os militares da Capitania informam que a passageira deve ter ficado presa no camarote do Amazon, embarcação particular que saiu de Santarém e seguia para Itaituba, no sudoeste do Pará.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Equipes de resgate da Delegacia Fluvial e do Corpo de Bombeiros do Pará seguiram para a região, mas só conseguiram chegar ao local do acidente já no inicio da noite. As buscas serão reiniciadas somente na manhã deste sábado (17).

O Amazon Green, feito de madeira, teria batido contra um banco de areia durante uma tempestade, num trecho onde a profundidade, segundo a Capitania dos Portos de Santarém, chega a 15 metros.

Vários passageiros foram pegos durante a viagem nas cidades pelas quais o Amazon Green já havia passado. Os turistas utilizam o barco para conhecer o rio Tapajós e o encontro das águas dele com as do Amazonas.