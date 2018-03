Mulher deverá ser indenizada por achar pelos de rato em pacote de salgadinho

SÃO PAULO - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) determinou que a Pepsico do Brasil indenize uma mulher em R$ 7 mil por ter encontrado pelos de rato em um pacote do salgadinho Cheetos, da Elma Chips. No momento da públicação, a empresa não foi encontrada para comentar o caso, mas, posteriormente, através de nota, rebateu a informação sobre o momento da contaminação do produto.

Na primeira instância, a Justiça determinou o pagamento de R$ 3 mil, mas Maria de Fátima Thomas e a Pepsico recorreram da ação. Nesta nova decisão, o juiz Flávio Citro Vieira de Melo, relator da ação da 4ª Turma Recursal, aumentou o valor da indenização a favor da cliente.

Segundo o TJ-RJ, um laudo do Instituto de Criminalística identificou e comprovou a existência dos corpos estranhos no pacote. A Pepsico, porém, afirma que o resultado do exame foi inconclusivo sobre o momento em que o salgadinho foi contaminado.

"A embalagem analisada foi entregue aberta à perícia, o que de fato, não permite apontar o momento da infestação. Vale informar ainda que a consumidora entrou com a ação mais de um ano após o ocorrido e não apresentou a nota fiscal de compra", afirma a empresa em comunicado.

A Pepsico ainda ressalta que as fábricas e filiais de venda de seus produtos têm controle de pragas e seguem padrões internacionais de segurança e qualidade alimentar. A documentação de limpeza e dedetizações, segundo a empresa, estão em dia.

A consumidora também pediu indenização da padaria em Nova Iguaçu onde comprou o pacote de Cheetos, mas o juiz julgou o pedido improcedente. A Pepsico ainda não tinha um posicionamento jurídico para informar se iria recorrer ou não da decisão.