Mulher é atingida de raspão em tiroteio entre ladrões e policiais no Rio

SÃO PAULO - Aneandra Rodrigues Moreira de Assis, atingida de raspão por uma bala perdida durante uma perseguição policial na manhã desta sexta-feira, 22, no Largo do Bicão, na Penha, zona norte do Rio, passa bem, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, bandidos teriam tentado assaltar um posto de gasolina na região quando foram surpreendidos por agentes da Polinter. Durante a perseguição, Aneandra foi atingida no rosto. Quando a PM chegou ao local, a vítima já havia sido atendida. Ela foi liberada por volta das 10h30, segundo a Secretaria de Saúde.