Mulher é baleada durante tiroteio no Rio Uma mulher foi baleada na noite desta quarta-feira durante confronto entre policiais do 1º Batalhão da PM e traficantes do Morro São Carlos, no Estácio, região central do Rio. Ainda não identificada, ela foi levada para o hospital Souza Aguiar. O tiroteio ocorreu no alto da favela, numa área próxima do posto de policiamento comunitário.