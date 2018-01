Mulher é encontrada morta dentro de carro que caiu na lagoa Um pescador encontrou o carro da comerciante Janaína Isabel da Costa Alves, de 31 anos, boiando na manhã desta quinta, na Lagoa Várzea das Flores, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Dentro do carro estava o corpo da comerciante que, segundo testemunhas, teria deixado um bar na região, dirigindo em alta velocidade, na noite de ontem, apresentando estado de embriaguez. Conforme o Corpo de Bombeiros, a comerciante ainda tentou sair do carro, mas não teve forças. No bar, ela estava acompanhada por mais cinco pessoas, duas mulheres e três homens, e teria saído depois de discutir com um deles. A polícia abriu um inquérito para apurar as causas do acidente.