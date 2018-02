Mulher é encontrada morta em porta-malas de carro em Pernambuco

Uma mulher foi encontrada morta por volta das 6h30 deste sábado, 20, no porta-malas de um carro em Olinda, em Pernambuco.

De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), cinco pessoas, entre elas a vítima, entraram em um motel, mas na hora de ir embora, havia apenas quatro pessoas dentro do carro. O atendente do estabelecimento estranhou a situação e acionou a polícia.

Um dos homens que estava no carro alegou que a jovem se suicidou enquanto todos dormiam. O corpo da vítima, com marcas de tiro,estava no porta-malas do veículo. A polícia investiga o caso.