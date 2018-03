Mulher é espancada ao ser confundida com travesti em Recife

Uma mulher foi espancada com uma barra de ferro na noite de quinta-feira, 2, em Recife, por dois rapazes que a confundiram com um travesti. Janina Azevedo teve traumatismo craniano e facial e foi levada em estado grave para o Hospital da Restauração. Testemunhas conseguiram anotar a placa do carro dos agressores, que foram preso e levados para a delegacia da Mulher e em seguida levados para o Centro de triagem da cidade. As informações são do jornal Fala Brasil, da TV Record.