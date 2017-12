Mulher é espancada e morre em quarto de motel em Alagoas

A Polícia Civil de Alagoas investiga o assassinato de uma mulher, identificada como Maria Gevonete Cavalcante, de 30 anos, cujo corpo foi encontrado na madrugada desta segunda-feira, 15, em um motel, na periferia da cidade de Cajueiro, a 78 quilômetros de Maceió. Segundo a polícia, Maria Gevonete foi espancada e encontrada morta no quarto, pelos funcionários do motel. Testemunhas contaram à polícia que um rapaz que estava com ela saiu às pressas, depois de uma série de discussões. O corpo da vítima foi transportado para o Instituto Médico Legal de Maceió, onde foi submetido a exames e liberado para o sepultamento. A policia suspeita que Maria Gevonete, que morava na cidade de Chã Preta (AL), estivesse com um amante no motel.