Mulher é morta a tiros dentro de carro na zona norte do Rio

RIO - Uma mulher cujo nome não havia sido divulgado pela polícia até as 17h30 foi morta com pelo menos um tiro na cabeça enquanto trafegava pela Estrada das Furnas, no Itanhangá, na zona oeste do Rio, na tarde desta segunda-feira, 31. O veículo em que ela estava, um Kia Sorrento, foi atingido por 17 tiros quando trafegava próximo à esquina com a rua Arabutã. Os atiradores fugiram e não haviam sido identificados até as 17h30.

Quando os bombeiros chegaram para prestar socorro, a mulher ainda estava viva, mas morreu antes de ser removida para o hospital.

Na mesma hora ocorria um confronto entre policiais militares e criminosos no Morro do Banco, nas imediações do local onde a vítima foi atingida. Por isso, inicialmente se cogitou que a mulher tivesse sido ferida por uma bala perdida. Quando se constatou o número de tiros no veículo, a hipótese de bala perdida foi considerada improvável por investigadores.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro.