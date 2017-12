Mulher é morta a tiros pelo ex-namorado Inconformado com o fim do relacionamento, o serralheiro Ezequiel Moreira, de 50 anos, assassinou a tiros a ex-namorada Sirlene Brito, de 39, e tentou se matar, anteontem à noite, em Sorocaba. O crime foi presenciado pelos filhos adolescentes da vítima. Sirlene morreu no hospital. Após fugir, Moreira disparou contra o próprio abdome, mas foi socorrido. Ele vai responder por homicídio doloso.