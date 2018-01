Jovem é morta por arma de fogo em Porto Alegre

SÃO PAULO - Uma jovem de 18 anos, identificada como Ketlyn Martins, foi morta na madrugada deste domingo, 2, no bairro Mário Quintana, no nordeste de Porto Alegre. Moradores acionaram a Polícia Militar no 190 e relataram que um corpo estava estendido no chão.

A vítima foi atingida por arma de fogo na Rua Osvaldo França Junior. A Brigada Militar foi chamada e constatou o óbito. A ocorrência foi registrada às 00h20 e o corpo foi retirado do local quase uma hora depois. O caso será investigado pela 5ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Porto Alegre.