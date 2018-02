Mulher é presa acusada de tráfico de drogas no Rio A polícia do Rio prendeu a traficante Fabiana da Silva Macedo, de 20 anos, na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Fabiana estava foragida desde 2005, quando aproveitou a autorização da 2ª Vara de Infância e Juventude para ir ao enterro de um parente e não regressou ao Instituto de Reabilitação. Ela cumpria pena por ter sido flagrada com cinco quilos de maconha em 2003 e foi presa na segunda-feira, 12. Segundo a delegada titular do 12º Distrito Policial, de Copacabana, Monique Vidal, Fabiana seria companheira do também traficante da mesma comunidade André Felippe Nogueira, conhecido como André Cotó. Nogueira está preso desde 27 de dezembro de 2006, por tentativa de homicídio. Em 26 de dezembro, ele e mais cinco pessoas bloquearam o Túnel Alaor Prata, o Túnel Velho, e atiraram aleatoriamente contra moradores de ruas. Dois homens e um adolescente ficaram feridos.