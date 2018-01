Mulher é presa no aeroporto ao tentar embarcar com cocaína A Polícia Federal prendeu, na noite de ontem, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, uma mulher com destino a Barcelona, na Espanha, transportando cocaína no sapato plataforma. Ela foi flagrada durante a fiscalização de rotina, com ajuda de um aparelho de raio-x. Um quilo de cocaína estava na bagagem da acusada, separados em dois volumes retangulares, envoltos em fita adesiva e acondicionados dentro de um tamanco. A mulher, de 26 anos, disse que um nigeriano oferecera R$ 7 mil para que ela levasse a cocaína para o exterior.