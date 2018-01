Mulher é presa por suspeita de jogar filha em rio em SC

SÃO PAULO - Uma mulher de 32 anos foi presa nesta tarde de sexta-feira, 27, suspeita de jogar a filha recém-nascida no Rio do Peixe, em Joaçaba, Santa Catarina. O corpo da criança foi encontrado por um pescador.

A polícia chegou até a mulher após um casal relatar que havia visto uma mulher jogar "algo suspeito" da passarela para o Rio do Peixe. A mãe do bebê foi localizada com base nas características físicas da suspeita repassadas pelo casal.