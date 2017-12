Mulher é resgatada de porão onde estava confinada há 6 meses no RS

São Paulo, 22 - A polícia de São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, resgatou uma mulher de 59 anos que foi confinada por seis meses em um porão sem ventilação e higiene por familiares.

A idosa, segundo a polícia, era submetida a agressões diárias praticadas pelos familiares, especialmente pelo irmão.

De acordo com informações do delegado Marco Antônio de Souza, do 1ºDP, a mulher era mantida no local desde o começo do ano.

Segundo Souza, vizinhos relataram que a vítima sofria de problemas mentais e que só era alimentada quando conseguia sair do confinamento. Muitas vezes era observada recolhendo lixo para comer.

De acordo com policiais que atenderam a idosa, a vítima foi levada para um asilo. O irmão irá responder por maus-tratos e também será investigada a possibilidade de ser indiciado pelo crime de apropriação indébita - os documentos pessoais da idosa foram retirados e encontrados na casa de parentes.