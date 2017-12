Mulher é seqüestrada e abandonada dentro de porta-malas A administradora de empresas Renata Martins Coelho, de 29 anos, viveu momentos de terror nas mãos de dois bandidos no início da noite de terça-feira, 6, na região de Santo Amaro, na zona sul da capital paulista. Armados, os assaltantes renderam a vítima quando ela deixava o trabalho, em um Corsa. A intenção dos bandidos era realizar saques em caixas eletrônicos e depois entrar em contato com a família de Renata e exigir algum valor como pagamento do resgate. Mas ao tentarem sacar dinheiro da conta da vítima, os criminosos se irritaram porque não havia a quantia que eles imaginavam e resolveram trancar a jovem no porta-malas do veículo. Depois de rodarem com a mulher por várias ruas de Santo Amaro, os seqüestradores decidiram abandonar o carro na Rua Aguaí, ainda em Santo Amaro. Pedestres que passavam pela rua escutaram gritos vindos do interior do porta-malas e perceberam que o carro balançava. Policiais militares da 1ª Companhia do 22º Batalhão foram acionados e libertaram a vítima, que saiu ilesa. Os criminosos seguem foragidos. O caso foi registrado no 11º Distrito Policial, de Santo Amaro e a polícia não informou se alguma quantia foi levada da conta da administradora.