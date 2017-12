Mulher escapa na queda de avião que matou dois no Pará

A jovem Edinara Silva Gomes Barbalho, de 22 anos, sobreviveu com ferimentos leves à queda de um avião no Pará, que deixou dois mortos na última semana. Uma aeronave Bonanza transportava quatro passageiros de um garimpo para a cidade de Itaituba, no oeste do Estado. No acidente, morreram a empresária Ieda Gomes Barbalho, de 40 anos, mãe de Edinara, e o piloto Eduardo Azevedo Filho, de 37. Uma criança, ainda não identificada, está desaparecida. Segundo relato de Edinara, que sofreu somente pequenas queimaduras e um corte no supercílio direito, está internada no hospital municipal de Itaituba. "Só escapei porque na hora da queda do avião ele bateu numa árvore e eu fui cuspida pela janela. Logo depois, ele explodiu", contou a sobrevivente. Equipe de busca do I Serviço Regional de Investigações e Prevenção de Acidentes (Seripa) foi para o local do acidente na tentativa de encontrar o corpo da criança. As causas do acidente começarão a ser investigadas na segunda-feira. As vítimas foram sepultadas na última sexta.