Mulher finge gravidez para escapar da PM no interior de SP Uma mulher fingiu estar grávida para escapar de um flagrante da Polícia Militar, em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo, na noite desta quarta-feira, 28. Segundo informações da polícia, um casal de traficantes foi preso por volta das 23h30, na Rodovia Raposo Tavares, altura do km 118 no município de Araçoiaba da Serra, durante o patrulhamento na rodovia. Os policiais militares suspeitaram do casal, que transitava pela rodovia em uma moto com placa de Tatuí. Ao se aproximarem da dupla os policiais perceberam o nervosismo que tomou conta dos ocupantes da moto e decidiram abordá-los. A moça, que estava na garupa da moto, alegou aos policiais que estava grávida e passando mal. Foi então que os policiais militares perceberam que, na verdade, a "barriga de gestante" da mulher era um pacote contendo aproximadamente três quilos de cocaína. Os policiais militares ordenaram voz de prisão à dupla de criminosos e os conduziram até o Distrito Policial Central de Araçoiaba da Serra, onde a ocorrência foi registrada.