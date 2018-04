Mulher grávida é assassina em Porto Alegre

Uma mulher grávida de nove meses foi assassinada a tiros no bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, no domingo, 20, à noite. A vítima, identificada como Carla da Silva Magnus, de 25 anos, estava diante de sua casa, conversando com familiares, quando um homem se aproximou do local e disparou vários tiros. Carla foi atendida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e levada ao Hospital de Pronto-Socorro, mas não resistiu. Os médicos tentaram uma cirurgia de emergência para salvar o bebê. O esforço foi infrutífero. A criança também morreu. A polícia ainda não tem pistas sobre o criminoso.