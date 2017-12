Mulher morre ao cair de trio elétrico no Rio

RIO - Uma mulher morreu ao cair de um trio elétrico durante a passagem do bloco Ensaio Geral! pela Praia de Copacabana, na tarde deste domingo. A moça, identificada como Camila Nunes, de 21 anos, estava no alto do carro, quando, de acordo com as primeiras informações, teria se assustado com a proximidade dos fios de alta tensão e se desequilibrado ao tentar desviar. Ela caiu de uma altura de cerca de quatro metros e bateu com a cabeça no asfalto.

Camila foi socorrida por guardas municipais. A jovem, que teve afundamento do crânio, foi levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, onde chegou com parada cardíaca. Os médicos tentaram reanimá-la, mas sem sucesso.

O grave acidente interrompeu o cortejo do bloco, que começou a se concentrar pela manhã no Posto 6, e saiu em direção ao Copacabana Palace às 13 horas. A programação era de que haveria um encontro entre o Ensaio Geral! e a bateria da escola de samba Beija Flor.