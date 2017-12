Mulher morre após ser vítima de golpe do falso seqüestro A dona de casa Rosalina Ribeiro Régis, 70 anos, foi enterrada na tarde desta quinta-feira, em Americana, interior de São Paulo, por parentes e amigos revoltados com a provável causa de sua morte. Ela teve um enfarte na madrugada, após ter sido vítima do golpe do falso seqüestro. O falso seqüestro tem ganhado proporções que preocupam autoridades da área de segurança Pública do Estado de São Paulo. Em 45 dias, desde o dia 1º de janeiro, o Centro de Operações da Polícia Militar registrou 3.150 ligações com queixas sobre suspeitos de aplicar o golpe. Eles costumam dizer que mantêm em cativeiro familiares da vítima para extorquir dinheiro. Segundo contou o futuro genro de Rosalina, o empresário João Batista Domingues de Godoy, 40 anos, a dona de casa recebeu um telefonema no início da tarde de sábado. Uma mulher chorava e era interrompida por uma voz masculina que dizia ter Valéria, uma de suas nove filhas, num cativeiro e sob ameaça de morte. "Eles pediram R$ 10 mil. Como minha sogra disse não ter, eles a obrigaram a ir a uma farmácia aqui perto, comprar três cartões com crédito de telefone celular. Ela gastou R$ 90. Eles telefonaram de novo e pediram mais três cartões e disseram que se ela falasse alguma coisa para alguém, a filha morria. Ela foi lá, comprou, passou o número dos seis cartões, jogou tudo na privada, deu descarga para eles ouvirem. Gastou R$ 180." Depois de conseguir o crédito em seu telefone, o suspeito telefonou e mandou Rosalina ligar para a filha. Foi quando ela descobriu que a estudante de direito Valéria estava com o noivo, João, em Campinas. "Depois disso ela foi para o hospital com pressão alta todos os dias. Hoje (quinta) pela manhã, Valéria já encontrou o corpo dela no banheiro". Valéria é a única dos nove irmãos que morava com a mãe no bairro Cidade Jardim. Segundo a família, uma semana antes do golpe, Rosalina respondeu por telefone a uma suposta pesquisa.