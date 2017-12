Mulher morre em incêndio em apartamento no Rio

SÃO PAULO - Uma mulher, de aproximadamente 43 anos, morreu na manhã desta quarta-feira, 11, em consequência de um incêndio no apartamento onde estava, em Ipanema, na zona sul do Rio.

Segundo os bombeiros, as equipes foram acionadas, por volta das 9 horas, para controlar as chamas no apartamento localizado no primeiro andar do prédio, na Rua Alberto de Campos.

A mulher chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Miguel Couto, no Leblon, mas não resistiu aos ferimentos. As causas do incêndio serão determinadas pela perícia.