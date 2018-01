Mulher morre em tentativa de assalto próximo à casa do comandante da PM

Uma mulher morreu em uma tentativa de assalto na manhã deste domingo, 21, próximo à casa do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Erir Ribeiro Filho, na Pavuna, zona norte do Rio.

Em nota, a Polícia Militar informou que os assaltantes estavam em dois carros e, na estrada Rio do Pau, fecharam o Toyota Corolla, dirigido por Wallace Santos de Santana, marido de Fernanda Coelho Sobral. Ele deu ré na tentativa de fugir do assalto e os criminosos atiraram. Fernanda, que estava no banco do carona, foi atingida no rosto.

Com a mulher baleada, Santana escapou em disparada e, ao passar por policiais militares em Nilópolis (município vizinho ao Rio), onde o casal mora, pediu ajuda. A patrulha que os atendeu é responsável pela segurança do comandante-geral da PM, que mora próximo ao local. A vítima morreu antes de ser levada ao hospital.

Policiais do 41º e do 20º Batalhões da PM fazem buscas na região.