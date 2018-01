Mulher na Vara reúne 70 foliãs em Olinda

Cerca de 70 mulheres subiram na vara ontem no desfile da troça carnavalesca Mulher na Vara, que saiu da Rua da Boa Hora, com a orquestra de frevo do maestro Lessa, em meio a muita irreverência e animação, típicos de Olinda. Criada em 1993, a troça surgiu de uma brincadeira, assim como tudo que acontece no carnaval da cidade. Naquele ano, uma moça levou uma queda, em plena folia, e ficou sem poder andar. Com a cidade entupida de gente não havia como transportá-la em meio à multidão. Dois rapazes tiveram a idéia de arranjar um pedaço de pau para levar a amiga e, por onde passavam, gaiatos gritavam "olha a mulher na vara". Assim nasceu a troça que hoje carrega uma vara de cinco metros. Quem mais se equilibra, mais recebe aplausos. A Porta é outra troça que se consolidou como uma das mais animadas de Olinda. Surgiu há 20 anos, quando foliões que alugaram uma casa para passar o carnaval na cidade usaram uma porta velha encontrada no local para sair pelas ruas carregando-a como estandarte. A brincadeira, antes acompanhada de um batuque improvisado, tem orquestra de frevo das melhores. No percurso, homens e mulheres sobem na porta dispostos a tirar a roupa. Quem não se desnuda recebe vaias. A Porta sai hoje. Já que tá dentro deixa ,Segura o cu, Que bosta é essa?, I love cafuçu, Tá com a gota são outras entre tantas troças irreverentes que se misturam a maracatus, bonecos gigantes, escolas de samba e muito frevo durante o carnaval pelas ladeiras estreitas de Olinda. Sem interrupção, sempre com muito humor. MARACATUS E CABOCLINHOS O encontro de maracatus rurais que marca a segunda-feira de carnaval no Espaço Ilumiara Zumbi, na Cidade Tabajara, em Olinda, abriu espaço, ontem, para tribos de caboclinhos, o que deu ainda mais vigor e riqueza de cores, sons e coreografias ao evento. "Nosso compromisso é o de agregar toda a cultura popular", explicou o organizador do encontro e detentor do título de Patrimônio Vivo de Pernambuco, Manuel Salustiano dos Santos, o Mestre Salu, 62 anos, organizador do encontro que se repete há 18 anos. Com seus cocares de penas de avestruz e de pavão e adereços nos braços e tornozelos, os integrantes dos caboclinhos encantaram com suas evoluções ao som de orquestras compostas de mineiro, gaita, tarol e surdo. As apresentações arrancaram aplausos entusiasmados do público. O Índio Canindé Brasileiro, do município de Itaquitinga, mostrou graça e exuberância. Até o final da noite, desfilariam pelo local 30 caboclinhos e 104 maracatus rurais, vindos da região metropolitana e zona da mata - área canavieira. A força do maracatu rural imperou. Somente o Leão Vencedor, de Carpina, fundado em 1991 pelo mestre João Limoeiro, reuniu mais de 200 integrantes, dos quais 120 caboclos de lança - figura mais famosa do maracatu de baque solto, com suas golas de lantejoulas e cabeleiras de papel celofane que carregam chocalhos sob o surrão que produzem um som característico na medida em que eles se movimentam. Estavam lá tanto maracatus tradicionais, surgidos no início do século 20 - Cambinda de Nazaré, de 1918 foi um deles - como agremiações recém-criadas, a exemplo do Gavião da Mata, de Glória de Goitá, fundado há dois anos. "O maracatu está vivo e também outras brincadeiras e expressões da cultura, tem muita gente jovem infiltrada, levando à frente, garantindo a continuidade", observou Mestre Salu. A maioria dos maracatus que se apresentou na Cidade Tabajara fez um circuito pela região metropolitana e zona da mata - na cidade de Nazaré da Mata também se realizou encontro semelhante.