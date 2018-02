Mulher que atropelou 5 e matou 2 em Jaú é solta após fiança A motorista Walderez Regina Venturini Macacari, de 51 anos, que atropelou na terça-feira, 3, cinco pessoas em Jaú, no interior de São Paulo, matando duas delas, foi presa em flagrante, mas libertada após o pagamento de fiança, arbitrada em R$ 4,5 mil. Ela foi enquadrada nos crimes de prática de homicídio doloso e acidente de trânsito, mas vai responder em liberdade. Walderez conduzia uma perua Mitsubishi Pajero, quando bateu num Fusca e entrou na contramão, atropelando cinco idosos, que haviam acabado de sair da missa, e danificando outros três veículos e uma árvore. A motorista não se pronunciou sobre o acidente. As primeiras informações davam conta de que 6 pessoas tinham sido atropeladas. O advogado Ildes Batista Gatto Filho, que dirigia o Fusca, disse que tentava estacionar, quando seu veículo foi atingido pela Pajero em alta velocidade e que, mesmo depois do choque, a motorista continuou como se estivesse tentando fugir, causando as vítimas e mais danos. Valdete Ometto Ciamaricone, de 65 anos, morreu no local e Adelmo Pataro, 77 anos, chegou a ser levado à Santa Casa, mas também não resistiu. A mulher foi enterrada na manhã desta quarta e o homem, às 15 horas, em clima de comoção e protesto. Elizabete Braga Roque, de 71 anos, Maria Terezinha Tirolo, de 53, e Iraci Sacado Pataro, 77, mulher de Adelmo, continuavam internadas. Elizabete foi operada nesta quarta para a correção de fraturas. Pelas características, o acidente é considerado por policiais como um dos maiores ocorridos na área urbana de Jaú, uma cidade pacata. Uma coincidência intriga os parentes das vítimas. Todos os dias os idosos participavam da "missa dos enfermos", às 17 horas; nesta terça-feira a celebração foi antecipada para as 15 horas, coincidindo a saída com o horário do acidente.